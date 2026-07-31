Москва31 июлВести.Задержанные полицией Таиланда по подозрению в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве. Об этом пишет газета Thairat.
Во время первичного допроса один из задержанных Тхана Кыттхонг заявил, что исчезнувшие россияне – 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы – убиты, а их тела захоронены.
Фигурант утверждает, что застрелил Романа и забил до смерти его сестру Диану. Мотивом преступников стало ограбление.
Кыттхонга тайские полицейские задержали днем ранее. Вместе с подельником он пытался скрыться от правоохранителей на байке.