В Таиланде подозреваемые в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве

В Таиланде подозреваемые в пропаже россиян признались в их убийстве В Таиланде подозреваемые в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве

Москва31 июл Вести.Задержанные полицией Таиланда по подозрению в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве. Об этом пишет газета Thairat.

Во время первичного допроса один из задержанных Тхана Кыттхонг заявил, что исчезнувшие россияне – 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы – убиты, а их тела захоронены.

Фигурант утверждает, что застрелил Романа и забил до смерти его сестру Диану. Мотивом преступников стало ограбление.

Кыттхонга тайские полицейские задержали днем ранее. Вместе с подельником он пытался скрыться от правоохранителей на байке.