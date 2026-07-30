В Таиланде задержан глава банды, причастной к исчезновению двух россиян Главарь банды, подозреваемый в исчезновении россиян, задержан

Москва30 июл Вести.Тайские полицейские задержали Тхану Кыттхонга (известного как Понг). Вместе с подельником он пытался скрыться от полиции на байке, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас он главный подозреваемый по делу о пропаже россиян. Мужчина уже был судим за похищение детей и незаконное хранение оружия говорится в сообщении

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в исчезновении брата и сестры из Тюмени.

В Таиланде в городе Паттайя бесследно исчезли брат и сестра из Тюмени - 22-летняя Диана и 17-летний Роман.