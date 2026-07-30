Сестра подозреваемого в похищении россиян в Таиланде видела их мотоцикл у него

Сестра подозреваемого в похищении россиян в Таиланде видела у него их мотоцикл Сестра подозреваемого в похищении россиян в Таиланде видела их мотоцикл у него

Москва30 июл Вести.Сестра одного из подозреваемых в похищении россиян в Таиланде на допросе рассказала, что видела у своего брата мотоцикл пропавших. Об этом, ссылаясь на источники, пишет RT.

По информации издания, женщина тогда не знала о пропаже россиян. По ее словам, на вопрос брату о появлении техники тот ответил, что владелец мотоцикла якобы должен ему 1,7 тысячи долларов и до уплаты долга мотоцикл останется у него.

Тетя второго подозреваемого в похищении сообщила местным СМИ, что ее племянник прибегал к насилию.

Как сообщил RT источник в полиции Таиланда, оба подозреваемых задержаны, они все отрицают.

Ранее сообщалось, что сотрудники тайской полиции нашли на юге Паттайи в разобранном виде мотоцикл, на котором передвигались пропавшие в Таиланде брат и сестра из Тюмени.