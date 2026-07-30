Москва30 июлВести.Сестра одного из подозреваемых в похищении россиян в Таиланде на допросе рассказала, что видела у своего брата мотоцикл пропавших. Об этом, ссылаясь на источники, пишет RT.
По информации издания, женщина тогда не знала о пропаже россиян. По ее словам, на вопрос брату о появлении техники тот ответил, что владелец мотоцикла якобы должен ему 1,7 тысячи долларов и до уплаты долга мотоцикл останется у него.
Тетя второго подозреваемого в похищении сообщила местным СМИ, что ее племянник прибегал к насилию.
Как сообщил RT источник в полиции Таиланда, оба подозреваемых задержаны, они все отрицают.
Ранее сообщалось, что сотрудники тайской полиции нашли на юге Паттайи в разобранном виде мотоцикл, на котором передвигались пропавшие в Таиланде брат и сестра из Тюмени.