Мотоцикл брата из сестры, пропавших в Таиланде, найден в разобранном виде

В Таиланде найден мотоцикл пропавших российских туристов Мотоцикл брата из сестры, пропавших в Таиланде, найден в разобранном виде

Москва29 июл Вести.Сотрудники полиции Таиланда нашли в разобранном виде мотоцикл, на котором ездили пропавшие в Паттайе двое граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Мотоцикл в разобранном состоянии был найден закопанным в районе Хуай Яй на юге Паттайи говорится в сообщении

Следователи осматривают место обнаружения мотоцикла и собирают улики для продолжения расследования этого дела.

Ранее сообщалось, что в Таиланде в городе Паттайя бесследно исчезли брат и сестра из Тюмени - 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Они продолжают числиться пропавшими без вести.