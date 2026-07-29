Москва29 июлВести.Сотрудники полиции Таиланда нашли в разобранном виде мотоцикл, на котором ездили пропавшие в Паттайе двое граждан России. Об этом сообщает ТАСС.
Мотоцикл в разобранном состоянии был найден закопанным в районе Хуай Яй на юге Паттайиговорится в сообщении
Следователи осматривают место обнаружения мотоцикла и собирают улики для продолжения расследования этого дела.
Ранее сообщалось, что в Таиланде в городе Паттайя бесследно исчезли брат и сестра из Тюмени - 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Они продолжают числиться пропавшими без вести.