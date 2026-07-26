В Таиланде ищут брата и сестру из Тюмени, которые уехали на мотоцикле и пропали

В Паттайе пропали два подростка из Тюмени, девушка говорила о слежке В Таиланде ищут брата и сестру из Тюмени, которые уехали на мотоцикле и пропали

Москва26 июл Вести.В Таиланде в городе Паттайя бесследно исчезли брат и сестра из Тюмени - 22-летняя Диана и 17-летний Роман. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

По данным источника, семья переехала в Таиланд пять лет назад. За день до исчезновения Диана пожаловалась матери, что ее смартфон показал подозрительное устройство для слежки. Девушка заподозрила, что за ней ведется наблюдение.

Брат и сестра из Тюмени пропали в Паттайе при странных обстоятельствах. Накануне девушка говорила, что ее телефон обнаружил трекер для слежки говорится в публикации

Около четырех часов утра 26 июля брат и сестра уехали из дома на мотоцикле - их засняли камеры наружного наблюдения. Спустя 24 минуты с телефона Дианы пришло сообщение с текстом "Срочно", а затем устройство передало координаты в 200 метрах от дома. С тех пор на связь молодые люди на связь не выходили.

Мать пропавших, Зарина, уже обратилась за помощью к правоохранителям. Она просит всех, кому что-то известно, помочь в поисках детей.