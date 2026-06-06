В Паттайе после тщетных попыток найти работу пропала россиянка В Паттайе пропала гражданка России, не сумевшая найти там работу

Москва6 июн Вести.В таиландском городе Паттайя после безуспешного поиска работы пропала россиянка Шанти Боровских, заявила агентству ТАСС российский волонтер Светлана Шерстобоева.

Боровских приехала в Таиланд в ноябре 2025 года и перестала выходить на связь с близкими 1 июня, после чего те обратились к Шерстобоевой за помощью в ее поисках. Проверка комнаты, которую девушка снимала в городе, результатов не дала.

Ее мать собиралась купить ей билет в Москву на 8 июня, однако она не очень хотела уезжать. Фактически оставшись без средств к существованию, она активно искала работу, в связи с чем есть предположения, что она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянме рассказала Шерстобоева журналистам

Ранее Шерстобоева рассказала, что в Таиланде пропал ветеран МЧС России из Ангарска Владислав Пузанов, который приехал на отдых вместе с женой и детьми.