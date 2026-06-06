Москва6 июнВести.В таиландском городе Паттайя после безуспешного поиска работы пропала россиянка Шанти Боровских, заявила агентству ТАСС российский волонтер Светлана Шерстобоева.
Боровских приехала в Таиланд в ноябре 2025 года и перестала выходить на связь с близкими 1 июня, после чего те обратились к Шерстобоевой за помощью в ее поисках. Проверка комнаты, которую девушка снимала в городе, результатов не дала.
Ее мать собиралась купить ей билет в Москву на 8 июня, однако она не очень хотела уезжать. Фактически оставшись без средств к существованию, она активно искала работу, в связи с чем есть предположения, что она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянмерассказала Шерстобоева журналистам
Ранее Шерстобоева рассказала, что в Таиланде пропал ветеран МЧС России из Ангарска Владислав Пузанов, который приехал на отдых вместе с женой и детьми.