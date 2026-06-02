Москва2 июн Вести.38-летний ветеран МЧС из Ангарска Владислав Пузанов, пропавший 30 мая в курортном городе Паттайя, самостоятельно вернулся к семье. Об этом сообщает РИА Новости.

С момента его пропажи прошло три дня.

Как рассказала агентству лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, принимавшая участие в поисках, Пузанов позвонил жене в два часа ночи 2 июня, сообщив, что идет домой.

Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье, а не на вторник отметила она

По словам Шерстобоевой, россиянин присоединился на пляже к выпивавшей компании тайцев. Позже он уснул, а потом пошел звонить жене.

Ранее сообщалось, что Пузанов приехал в Таиланд с семьей, где хотел отпраздновать выход на пенсию.