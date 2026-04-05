Модель и владелец ритуальной фирмы, которые пропали в Таиланде, нашлись в Москве

Пропавшие в Таиланде модель и владелец ритуальной фирмы оказались в Москве

Москва5 апр Вести.Петербургская модель фитнес-бикини Снежана и владелец московского ритуального агентства Иван, которых ранее искали в Таиланде, вышли на связь в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

Влюбленные отдыхали на Пхукете с начала февраля.

Перед возвращением в Россию они решили доехать до Бангкока, а оттуда - вылететь во Вьетнам, чтобы провести там несколько дней отмечается в сообщении

В аэропорту Бангкока модель позвонила бабушке и после перестала выходить на связь. Как стало известно позже, во Вьетнаме пара в тот день так и не оказалась.

Не выйдя на связь с внучкой, бабушка подняла тревогу и обратилась в полицию.

Только спустя несколько дней Иван написал, что они уже вторые сутки в Москве.