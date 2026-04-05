Москва5 апрВести.Петербургская модель фитнес-бикини Снежана и владелец московского ритуального агентства Иван, которых ранее искали в Таиланде, вышли на связь в Москве. Об этом сообщает aif.ru.
Влюбленные отдыхали на Пхукете с начала февраля.
Перед возвращением в Россию они решили доехать до Бангкока, а оттуда - вылететь во Вьетнам, чтобы провести там несколько днейотмечается в сообщении
В аэропорту Бангкока модель позвонила бабушке и после перестала выходить на связь. Как стало известно позже, во Вьетнаме пара в тот день так и не оказалась.
Не выйдя на связь с внучкой, бабушка подняла тревогу и обратилась в полицию.
Только спустя несколько дней Иван написал, что они уже вторые сутки в Москве.