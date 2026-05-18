Москва18 мая Вести.Полиция Таиланда разыскивает двух гражданок России, которых подозревают в мошенничестве – они якобы не расплатились за ювелирные украшения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что одна россиянка приобрела в ювелирном магазине города Паттайя украшений на 1 тысячу рублей, другая – на 23 тысячи рублей. Заплатили через мобильное приложение по QR-коду. Однако, некоторые транзакции не проходят сразу.

Теперь их ищет местная полиция: оказалось, что деньги не поступили на банковский счет магазина, – продавцы обратились к копам, так как сочли женщин мошенницами пишет Mash

Если женщины не заплатят за драгоценности в ближайшее время, то их могут арестовать при прохождении пограничного контроля, добавляет Telegram-канал. Тогда им может грозить до 3 лет тюрьмы. В ситуации, если деньги до магазина все-таки дойдут в ближайшие два дня, россиянок все равно могут обвинить в краже.

Ранее стало известно, что в Таиланде скончался 70-летний россиянин, который страдал деменцией. Мужчину обнаружили в марте на крыльце одного из госпиталей. Родственников россиянина нашли, но они отказались помогать ему вернуться в РФ.