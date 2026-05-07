МИД РФ призвал с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде

Россиян предупредили об опасности вакансий с высокой зарплатой в Таиланде МИД РФ призвал с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде

Москва7 мая Вести.Российским гражданам следует с осторожностью относиться к объявлениям относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в различных сферах в Таиланде. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Соответствующие рекомендации ведомство дало после освобождения двух россиянок из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы.

МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в интернете относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда говорится в сообщении

В ведомстве предупредили, что часто заказчиками такой рекламы на деле оказываются транснациональные преступные сообщества.

5 мая стало известно, что двух российских гражданок, освобожденных из мошеннического колл-центра в Мьянме, передали сотрудникам посольства России в Таиланде для последующего возвращения на родину.