Россиянин пропал в Таиланде, приняв лекарства по рекомендации местного врача

Москва10 мая Вести.Россиянин пропал в Таиланде после приема лекарства, выписанного врачом в Бангкоке, сообщает Мах-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что 39-летний Андрей 29 апреля прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле. 1 мая он посетил врача, так как страдал от проблем с пищеварением. Тот выписал туристу рецепт на болеутоляющие средства.

Андрей принял лекарство и перестал выходить на связь. Судя по всему, у мужчины началась странная реакция на препарат - появились бред, галлюцинации и панические атаки говорится в публикации

По словам очевидцев, мужчина потерял документы и просил помощи у других туристов, но затем исчез. На его поиски вышли волонтеры, также в Таиланд отправились родные Андрея.

Ранее сообщалось, что истощенного шеф-повара из России нашли в джунглях Камбоджи.