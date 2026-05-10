Москва10 маяВести.Россиянин пропал в Таиланде после приема лекарства, выписанного врачом в Бангкоке, сообщает Мах-канал Baza со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что 39-летний Андрей 29 апреля прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле. 1 мая он посетил врача, так как страдал от проблем с пищеварением. Тот выписал туристу рецепт на болеутоляющие средства.
Андрей принял лекарство и перестал выходить на связь. Судя по всему, у мужчины началась странная реакция на препарат - появились бред, галлюцинации и панические атакиговорится в публикации
По словам очевидцев, мужчина потерял документы и просил помощи у других туристов, но затем исчез. На его поиски вышли волонтеры, также в Таиланд отправились родные Андрея.
