Москва21 мая Вести.Пропавший в Паттайе криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов обнаружен мертвым в братской могиле, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Уточняется, что волонтеры занимались его поиском с начала 2026 года, родственники пропавшего тогда же обратились в полицию.

Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев… Почему полиция не нашла? Ответ простой. Полицейские неверно записали фамилию погибшего передает агентство слова волонтера

