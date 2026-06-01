В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска Владислав Пузанов В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска после прогулки с другом по пляжу

Москва1 июн Вести.Ветеран МЧС России из Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, куда приехал отдыхать с супругой и тремя детьми. Об этом сообщила администратор Telegram-канала "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.

По ее информации, 38-летний Пузанов приехал в Таиланд с семьей, чтобы отпраздновать выход на пенсию и получение статуса ветерана МЧС. По словам супруги мужчины, он пропал 30 мая. Тогда, как утверждается, Пузанов вышел на прогулку с другом.

Отмечается, что россияне отправились на пляж. Спустя некоторое время друга Пузанова задержали за нарушение общественного порядка, однако он заплатил штраф и был отпущен. Ветеран МЧС посадил мужчину в такси, а сам собирался поехать обратно в отель.

Домой Влад не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает говорится в публикации

Ранее стало известно, что ветеринар из Приморья пропала на острове Пхукет в Таиланде после череды неприятностей и знакомства с неизвестным.