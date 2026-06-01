Гражданка РФ исчезла после ожога медузы, укуса обезьяны и проблем с полицией Россиянка пропала на Пхукете после череды странных событий

Москва1 июн Вести.Ветеринар из Приморья загадочно пропала на острове Пхукет в Таиланде после череды неприятностей и знакомства с неизвестным.

Об этом сообщает MAX-канал Baza. Уточняется, что сперва 43-летняя россиянка попала в местную больницу после ожога медузы, потом несколько дней провела в полицейском участке, а позже была укушена дикой обезьяной.

Подруги женщины заметили, что у нее изменился внешний вид, и предположили, что та начала употреблять наркотические вещества. Кроме того, перед исчезновением она познакомилась с неизвестным молодым человеком.

Последний раз Дарья выходила на связь 25 мая. Во время видеозвонка она шепотом сказала подруге: "Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы". После этого она перестала появляться в социальных сетях говорится в публикации

Родные женщины уже обратились в консульство.

