Москва1 июнВести.Ветеринар из Приморья загадочно пропала на острове Пхукет в Таиланде после череды неприятностей и знакомства с неизвестным.
Об этом сообщает MAX-канал Baza. Уточняется, что сперва 43-летняя россиянка попала в местную больницу после ожога медузы, потом несколько дней провела в полицейском участке, а позже была укушена дикой обезьяной.
Подруги женщины заметили, что у нее изменился внешний вид, и предположили, что та начала употреблять наркотические вещества. Кроме того, перед исчезновением она познакомилась с неизвестным молодым человеком.
Последний раз Дарья выходила на связь 25 мая. Во время видеозвонка она шепотом сказала подруге: "Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы". После этого она перестала появляться в социальных сетяхговорится в публикации
Родные женщины уже обратились в консульство.
Ранее журналист из Москвы без вести пропал в Таиланде после лечения в местной клинике.