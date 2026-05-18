Россиянка утонула на пляже на Пхукете Phuket News: гражданка России утонула на Пхукете

Москва18 мая Вести.В Таиланде погибла гражданка России, ее без сознания вытащили из воды на пляже Най Янг на острове Пхукет. Об этом сообщил портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.

По информации журналистов, речь идет о 43-летней россиянке. В воде ее заметил местный житель, который помог достать женщину на берег до прибытия спасателей.

Спасатели... оказали женщине экстренную медицинскую помощь на пляже, после чего доставили ее в больницу Таланга. Врачи больницы Таланга позже констатировали смерть женщины следует из публикации

Уточняется, что местные власти проинформируют посольство России о произошедшем.

Причины трагедии в настоящий момент устанавливаются.

В марте сообщалось, что туристы из России попали в ДТП на Пхукете. Как утверждалось, один человек погиб, еще 11 получили травмы.