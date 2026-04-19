На Шри-Ланке погибла 23-летняя туристка из России Российскую туристку насмерть сбило поездом на Шри-Ланке

Москва19 апр Вести.Туристка из России погибла на Шри-Ланке. Трагический инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, около 10 утра по местному времени.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 23-летняя Александра переезжала железнодорожные пути на электробайке в прибрежном городке Ахангама. Девушка пыталась проскочить, но не успела, ее сбил поезд. Она погибла на месте.

Девушка родом из Тюмени. Она прилетела на Шри-Ланку несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось о гибели российского писателя в Черногории. 35-летний Алан упал с дерева на краю скалы, куда залез с целью снять закат.