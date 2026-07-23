При падении дерева на палатку в Свердловской области погибла женщина

Дерево упало на туристов в палатке у реки Чусовая, погибла женщина При падении дерева на палатку в Свердловской области погибла женщина

Москва23 июл Вести.Трагический инцидент произошел на туристической стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В результате падения дерева на палатку погибла женщина. Еще одна туристка пострадала, у нее диагностировали перелом голени, медики скорой помощи доставили травмированную в больницу.

В региональном главке МЧС ТАСС уточнили, что туристическая группа в МЧС России не регистрировалась говорится в публикации

Отмечается, что ранее в социальных сетях появились сообщения, в которых рассказывалось об урагане, в зоне действия которого оказался туристический лагерь у реки Чусовая. Сильный ветер повалил деревья, как минимум одно из которых упало на палатку.