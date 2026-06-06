Москва6 июнВести.В Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали четыре человека, один из них погиб. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла утром 6 июня, в субботу, в районе села Бедарево Новокузнецкого района.
В акватории реки Томь во время движения маломерного суда произошло падение в воду 4 человек, находившихся на борту. В результате происшествия погибла женщинаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка.