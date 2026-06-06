Женщина погибла при падении из лодки на реке Томь в Кузбассе

Четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кузбассе, погибла женщина Женщина погибла при падении из лодки на реке Томь в Кузбассе

Москва6 июн Вести.В Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали четыре человека, один из них погиб. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла утром 6 июня, в субботу, в районе села Бедарево Новокузнецкого района.

В акватории реки Томь во время движения маломерного суда произошло падение в воду 4 человек, находившихся на борту. В результате происшествия погибла женщина говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка.