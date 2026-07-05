Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с ребенком

В Кузбассе мать обнаружила в машине без признаков жизни свою 6-месячную дочь Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия с ребенком

Москва5 июл Вести.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту происшествия с 6-месячной девочкой, которую мать обнаружила без признаков жизни в машине, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что 4 июля 2026 в деревне Смолино на берегу реки Томь женщина, находившаяся в автомобиле вместе с 6-месячной дочерью, обнаружила ее без признаков жизни.

Организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних отмечается в сообщении

Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.