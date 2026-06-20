Автомобиль с телом девушки внутри подняли со дна реки в Пермском крае

В Пермском крае со дна реки Ирень подняли машину с телом девушки Автомобиль с телом девушки внутри подняли со дна реки в Пермском крае

Москва20 июн Вести.В Пермском крае со дна реки Ирень подняли машину с телом девушки. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.

Автомобиль обнаружили 20 июня, в субботу, недалеко от трассы Р-243.

Спасатели осмотрели место ЧП и приняли решение о привлечении к работе водолазов. В 8.30 водолазная группа МБУ "ПСС КМО" приступила к спускам, из салона автомобиля извлечено тело девушки (1991г.р.) и доставлено на берег, далее был извлечен автомобиль ВАЗ 2106 говорится на официальной странице ПСС во "ВКонтакте"

Тело погибшей переделали сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.