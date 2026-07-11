Москва11 июлВести.В Барун-Хемчикском районе Тувы спасатели обнаружили тело 25-летней девушки, которую 3 июля унесло течением реки Хемчик. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Тыва на платформе MAX.
В ходе поисковых работ в реке Хемчик спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружено тело девушки 25 лет, которую унесло течением 3 июляговорится в публикации МЧС
Отмечается, что поиски велись несколько дней. Всего было обследовано 214 километров акватории, 74 острова и 63 залома на реке. К работам привлекались 19 спасателей МЧС, сотрудники правоохранительных органов, районной администрации, волонтеры и родственники пропавшей.
Выясняются все обстоятельства случившегося.