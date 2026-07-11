В реке Хемчик в Туве найдено тело девушки, пропавшей 3 июля В Туве найдено тело девушки, унесенной течением реки Хемчик 3 июля

Москва11 июл Вести.В Барун-Хемчикском районе Тувы спасатели обнаружили тело 25-летней девушки, которую 3 июля унесло течением реки Хемчик. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Тыва на платформе MAX.

В ходе поисковых работ в реке Хемчик спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружено тело девушки 25 лет, которую унесло течением 3 июля говорится в публикации МЧС

Отмечается, что поиски велись несколько дней. Всего было обследовано 214 километров акватории, 74 острова и 63 залома на реке. К работам привлекались 19 спасателей МЧС, сотрудники правоохранительных органов, районной администрации, волонтеры и родственники пропавшей.

Выясняются все обстоятельства случившегося.