В Туве сильным течением унесло 24-летнюю девушку, ее ищут В Туве ищут 24-летнюю девушку, которую унесло сильным течением

Москва4 июл Вести.В Республике Тыва ищут 24-летнюю девушку, которую унесло сильным течением во время купания. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время на реке Хемчик вблизи села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района ведутся поиски 24-летней девушки, унесенной сильным течением при купании говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в последнее время в республике участились случаи гибели людей на воде. Только с начала навигации зарегистрировано 5 ЧП, в большинстве из них жертвами стали дети. Еще двоих несовершеннолетних удалось спасти.