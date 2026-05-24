Тело россиянки, найденной в реке в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу

В Южной Осетии направили на судмедэкспертизу тело россиянки, найденное в реке Тело россиянки, найденной в реке в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу

Москва24 мая Вести.В Южной Осетии завершились мероприятия на месте обнаружения тела россиянки, которая 21 мая упала в горную реку Большая Лиахва и пропала. Найденное тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает МЧС республики Южная Осетия.

Поисково-спасательная операция проводилась силами МЧС с привлечением отрядов МВД и Министерства обороны Южной Осетии, дорожных служб республики и ГУП "Водоканал" говорится в сообщении

Тело было обнаружено в воскресенье, 24 мая, в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.

Женщина пропала в ночь на 21 мая в селе Згубир Дзауского района.