Москва24 маяВести.В Южной Осетии завершились мероприятия на месте обнаружения тела россиянки, которая 21 мая упала в горную реку Большая Лиахва и пропала. Найденное тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает МЧС республики Южная Осетия.
Поисково-спасательная операция проводилась силами МЧС с привлечением отрядов МВД и Министерства обороны Южной Осетии, дорожных служб республики и ГУП "Водоканал"говорится в сообщении
Тело было обнаружено в воскресенье, 24 мая, в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.
Женщина пропала в ночь на 21 мая в селе Згубир Дзауского района.