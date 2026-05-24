В горах Южной Осетии найдено тело упавшей в реку россиянки

Москва24 мая Вести.Тело россиянки Анны Шиц, упавшей в реку Большая Лиахва в горах Южной Осетии, 21 мая, обнаружили участники поисково-спасательной операции. Тело нашли примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии.

На месте обнаружения вместе с группой находится глава МЧС Южной Осетии Ибрагим Гассеев. О случившемся проинформированы следственные органы, в настоящее время ожидается прибытие их представителей говорится в сообщении

Несчастный случай произошёл в селе Згубир Дзауского района. Россиянка Анна Шиц приехала в республику в составе съемочной группы, которая представляла фильм об участниках СВО.

Поисково-спасательная операция велась с 21 мая. В общей сложности было задействовано более 200 человек.