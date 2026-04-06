Москва6 апр Вести.В Сочи спасатели провели эвакуацию тела спелеолога, спустившегося в пещеру Глубокий Яр. Подробности сообщает в MAX Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

По сведениям специалистов, участница незарегистрированной туристской группы погибла после спуска в пещеру, известную также как Пасть дракона. О трагедии сообщила ее знакомая.

Спасателям пришлось организовать навеску в технике SRT для движения по обводненной пещере. Затем на вертикальном участке высотой около 30 метров сотрудники отряда при помощи веревки маятником переместили погибшую 24-летнюю на скальную полку.

При помощи спелеоснаряжения на носилках ее транспортировали по каньону в безопасное место и передали сотруднику следственных органов говорится в сообщении

К работам привлекались 16 специалистов ЮРПСО МЧС РФ, использовалось 4 единицы техники.