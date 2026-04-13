В Тисо-самшитовой роще Сочи мужчина сорвался с высоты и разбился

Москва13 апр Вести.В Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ вынесли на носилках из Тисо-самшитовой роди тело мужчины, скончавшегося после падения в ущелье. Инцидент произошел 12 апреля, сообщило министерство на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сочинец обошел бетонные ограждения смотровой площадки "Белые скалы" и, проигнорировав запрещающие знаки, сорвался вниз с высоты порядка 200 метров. Сообщение о происшествии поступило в спасательный отряд МЧС через службу 112.

Спасатели нашли мужчину на тропе недалеко от пещеры, уложили тело на носилки, вынесли его из труднодоступной горно‑лесной местности и передали сотрудникам следственных органов.