Тело погибшей в Южной Осетии россиянки доставили на родину МЧС Южной Осетии перевезло в Россию тело Анны Тыц, упавшей в горную реку

Москва25 мая Вести.Сотрудники МЧС Южной Осетии транспортировали в Россию тело гражданки РФ Анны Тыц, которая 21 мая упала в горную реку. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Руслан Санакоев. Он уточнил, что перед этим югоосетинские и российские эксперты провели необходимые судебно-медицинские исследования.

МЧС Южной Осетии осуществило транспортировку тела гражданки России, погибшей в результате падения в горную реку Большая Лиахва рассказал Санакоев

По его словам, на границе с РФ тело передали соответствующим российским службам. При этом колонну сопровождали представители посольства России.

В МЧС добавили, что в течение дня были проведены все процессуальные мероприятия. Судебно-медицинские эксперты двух стран работали совместно.

Генпрокуратура Южной Осетии проводит проверку: выясняется, насколько безопасным был мост и как организовывался отдых в месте трагедии, а также изучаются действия лиц, сопровождавших погибшую.

Трагедия произошла вечером 21 мая в селе Згубир Дзауского района. Анна Тыц 1974 года рождения упала в реку Лиахва. Поиски велись несколько дней вдоль берега, в них участвовали более 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны республики, а также беспилотники. Тело нашли 24 мая в 35 км ниже по течению от места падения — работы доходили даже до границы с Грузией и проводились на грузинской территории. Ход поисков лично контролировал президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Как ранее сообщали в МЧС, Анна Валерьевна Тыц (Захарян) была режиссером фильма об участниках СВО из Осетии — картину презентовали в Цхинвале.