Москва24 мая Вести.Обсуждать возможность эвакуации тела пермской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на Пике Победы в Киргизии, можно будет не раньше начала сезона восхождений. Об этом "КП-Пермь" рассказал альпинист Александр Яковенко.

По его словам, говорить о конкретных сроках проведения операции пока преждевременно. Вернуться к этому вопросу можно будет в июле или августе, когда погодные условия станут более благоприятными для работы в высокогорье.

Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности подчеркнул альпинист

Яковенко отметил, что на большой высоте в районе вершины находятся тела и других погибших альпинистов, однако государственные спасательные службы не проводят их эвакуацию из-за крайне высокого риска для участников подобных операций.

В конце июля 2025 года 47-летняя Наталья Наговицына отправилась на восхождение на Пик Победы — высочайшую вершину Кыргызстана и горной системы Тянь-Шань, высота которой составляет 7439 метров. Во время спуска 12 августа на высоте более 7 тысяч метров она получила тяжелую травму ноги.

Трое сопровождавших ее альпинистов не смогли самостоятельно транспортировать пострадавшую вниз и спустились за помощью. Один из них, итальянец Лука Синигилья доставил ей палатку и воду, но позднее скончался от отека мозга. Его тело также остается на высоте 6900 метров.

В дальнейшем были организованы две спасательные операции и вертолетная экспедиция, однако из-за сложных погодных условий и особенностей местности добраться до альпинистки не удалось. Женщина оказалась заблокирована на высоте около 7200 метров. Несмотря на остановку спасательных работ, сын альпинистки продолжал добиваться возобновления поисков и обращался в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России.

27 августа к району Пика Победы направили военный беспилотник с тепловизором и специальным оборудованием. После обследования палатки признаков тепла обнаружено не было. Впоследствии Наталью Наговицыну официально признали пропавшей без вести.