В МЧС Киргизии рассказали о рисках возможной эвакуации тела Наговициной МЧС Киргизии сообщило о высоком риске при возможной эвакуации тела Наговициной

Москва24 мая Вести.Реализация операции по эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы сопряжена с колоссальной угрозой для жизни участников поисковых групп.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизской Республики в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что пик Победы официально признан одной из наиболее суровых и труднодоступных горных вершин на планете. Кроме того, любые действия по поиску или транспортировке на высотных отметках, превышающих семь тысяч метров, характеризуются экстремальным уровнем риска для жизни самих спасателей.

По словам представителя ведомства, возможность проведения подобных работ в данном районе находится в прямой зависимости от комплекса внешних факторов. Ключевыми условиями являются благоприятная метеорологическая обстановка, низкий уровень лавинной опасности и текущее состояние альпинистских маршрутов.

В августе во время спуска с пика Победы Наталья Наговицина сломала ногу на высоте около 7,2 тысячи метров. Застрявшую на горе альпинистку пытались спасти несколько раз, но все попытки оказались тщетными. Один из пытавшихся помочь женщине альпинистов погиб. Позже операцию по спасению Наговициной прекратили.