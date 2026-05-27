Альпинист назвал месяц возможной эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Москва27 мая Вести.Эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы возможна с середины июля до середины августа, сообщил РИА Новости альпинист, инструктор Тимофей Арсеньев.

Эвакуация возможна в сезон восхождений - с середины июля до середины августа, когда в спасательной операции будут участвовать минимум восемь квалифицированных инструкторов, гидов сказал Арсеньев

Он подчеркнул, что операция возможна при наличии хорошего вертолета.

В августе во время спуска с пика Победы Наталья Наговицина сломала ногу на высоте около 7,2 тысячи метров. Застрявшую на высочайшей горе альпинистку пытались спасти несколько раз, но все попытки оказались тщетными. Один из пытавшихся помочь женщине альпинистов погиб. Позже операцию по спасению Наговициной прекратили.