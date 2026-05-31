Финская альпинистка погибла при падении с 500 метров с пика Балайтус в Испании

Москва31 мая Вести.42-летняя финская альпинистка погибла при падении с высоты примерно 500 метров с пика Балайтус в Пиренеях в Испании. Информацию об этом распространил испанский портал As, ссылаясь на гражданскую гвардию.

Сигнал о произошедшем поступил вечером 30 мая. По предварительным данным, альпинистка во время спуска поскользнулась на снегу и упала со склона.

На место вылетели спасатели и медики, однако они зафиксировали травмы, которые не совместимы с жизнью. Тело погибшей эвакуировали на вертолете.

У альпинистки был 53-летний спутник из Финляндии. Сам он не пострадал.

Ранее альпинист Дмитрий Греков предупредил о рисках во время спуска тела россиянки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии.