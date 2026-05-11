Фитнес-тренер из Свердловской области умерла после падения телефона в воду

Москва11 мая Вести.В Свердловской области после падения телефона в воду умерла фитнес-тренер, инструктор по пилатесу и растяжке, а также практикующий нутрициолог, сообщает KP.RU.

Трагедия произошла в городе Полевском, женщине было всего 35 лет.

По предварительным данным, девушка решила принять ванну и взяла с собой телефон. В какой-то момент гаджет выскользнул у нее из рук. От неожиданности женщина мгновенно вылезла из воды, а затем, по неустановленной пока причине, упала.

Старший сын, услышав странные звуки в ванной, попытался до нее докричаться. Когда осознал, что матери плохо, сразу вызвал скорую сказано в публикации

К сожалению, медики не смогли реанимировать пострадавшую.

По предварительным данным, у женщины мог произойти спазм коронарных артерий или рефлекторная остановка сердца из-за резкого охлаждения тела и испуга.