Москва5 апрВести.На борту Airbus A320, следовавшего из Владивостока в Екатеринбург, 50-летней пассажирке внезапно стало плохо. Женщина скончалась, сообщили в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии".
Уточняется, что пассажирка потеряла сознание. Тогда пилот принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.
Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска для оказания срочной медицинской помощиотмечается в сообщении
Женщина скончалась до прибытия врачей.