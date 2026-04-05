На борту рейса Владивосток – Екатеринбург стало плохо пассажирке, она скончалась

На борту рейса Владивосток – Екатеринбург скончалась пассажирка

Москва5 апр Вести.На борту Airbus A320, следовавшего из Владивостока в Екатеринбург, 50-летней пассажирке внезапно стало плохо. Женщина скончалась, сообщили в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии".

Уточняется, что пассажирка потеряла сознание. Тогда пилот принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска для оказания срочной медицинской помощи отмечается в сообщении

Женщина скончалась до прибытия врачей.