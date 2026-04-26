Женщина погибла после падения с виадука в Хабаровске

Жительница Хабаровска погибла после падения с виадука Женщина погибла после падения с виадука в Хабаровске

Москва26 апр Вести.В Хабаровске проводится проверка обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло рано утром 26 апреля на проспекте 60 лет Октября в районе торгового центра "Юбилейный". Согласно предварительным данным, женщина 1965 года рождения упала с виадука на проезжую часть перед близко идущей Honda Accord.

Женщина погибла на месте. Обстоятельства устанавливаются говорится в Telegram-канале ведомства

Водитель бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся, однако позже был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.