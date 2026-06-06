Грузовая "Газель" насмерть сбила пенсионерку в Хабаровске В Хабаровске грузовая "Газель" сбила двух пенсионерок, одна погибла

Москва6 июн Вести.Водитель грузовая "Газель" сбила двух пенсионерок в Хабаровске, одна из них погибла на месте. Подобности сообщает госавтоинспекция Хабаровского края в Telegram-канале.

По предварительным сведениям, 6 июня в районе дома 9 по ул. Калараша водитель 2003 г.р. за рулем "Газели" двигался задним ходом и наехал на двух женщин-пешеходов, находившихся на проезжей части.

В результате наезда от полученных травм женщина 1937 года скончалась на месте, женщина 1950 года рождения госпитализирована с травмами различной степени тяжести говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия.