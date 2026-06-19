За ДТП с тяжкими последствиями в Хабаровске 85-летний пенсионер получил срок

В Хабаровске осужден пенсионер за ДТП с тяжкими последствиями За ДТП с тяжкими последствиями в Хабаровске 85-летний пенсионер получил срок

Москва19 июн Вести.Суд Хабаровска вынес приговор 85-летнему местному жителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Установлено, что 1 июля 2025 года водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Пенсионер признал свою вину, оказал помощь пострадавшей.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. В пользу потерпевшей с него взыскано свыше 2,2 млн рублей отмечается в сообщении

Приговор вступил в законную силу.