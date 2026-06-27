На перегоне Сулея — Кукшик в Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

В Челябинской области поезд сбил двух женщин, одна погибла На перегоне Сулея — Кукшик в Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин

Москва27 июн Вести.В Челябинской области на перегоне Сулея - Кукшик грузовой поезд совершил наезд на двух женщин. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России на платформе MAX.

Отмечается, что трагедия произошла на 1864 километре пути 27 июня. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. вторую женщину госпитализировали.

27 июня 2026 года Южно-Уральской железной дороги, на 1864 километре пути, грузовой поезд совершил наезд на двух женщин. Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью, вторая направлена в больницу для оказания медицинской помощи говорится в публикации ведомства

В настоящее время следователи организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.