Прокуратура устанавливает обстоятельства схода локомотива в Челябинской области В Челябинской области произошел сход подвижного состава, начата проверка

Москва1 авг Вести.В Челябинской транспортной прокуратуре устанавливают обстоятельства схода подвижного состава. Подробности Уральская транспортная прокуратура сообщает в MAX.

31 июля 2026 года в 15 часов по местному времени на стрелочном переводе подъездного пути ООО "Союзпищепром", примыкающем к железнодорожной станции Есаульская Южно-Уральской железной дороги, произошел сход локомотива двумя колесными парами. Опрокидывания состава не было.

В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов не нарушено говорится в сообщении

В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются причины произошедшего.