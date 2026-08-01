Москва1 авгВести.В Челябинской транспортной прокуратуре устанавливают обстоятельства схода подвижного состава. Подробности Уральская транспортная прокуратура сообщает в MAX.
31 июля 2026 года в 15 часов по местному времени на стрелочном переводе подъездного пути ООО "Союзпищепром", примыкающем к железнодорожной станции Есаульская Южно-Уральской железной дороги, произошел сход локомотива двумя колесными парами. Опрокидывания состава не было.
В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов не нарушеноговорится в сообщении
В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются причины произошедшего.