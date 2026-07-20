Москва20 июлВести.В Челябинской области на железнодорожном переезде в районе станции Бускуль произошло столкновение локомотива с трактором. Информация об этом появилась в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, инцидент случился 20 июля в 17.15 по местному времени.
20 июля 2026 года в 17.15 по местному времени на железнодорожном переезде в районе станции Бускуль Южно-Уральской железной дороги допущено столкновение локомотива с тракторомговорится в публикации надзорного ведомства
Машинист пытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось - трактор находился в пределах габарита пути. В результате ЧП пострадавших нет.
Карталинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.