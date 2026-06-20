В Стерлитамаке на переезде столкнулись локомотив и грузовик, начата проверка

Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и локомотива в Башкирии В Стерлитамаке на переезде столкнулись локомотив и грузовик, начата проверка

Москва20 июн Вести.В Республике Башкортостан транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства столкновения локомотива с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Подробности сообщает Приволжская транспортная прокуратура в MAX.

По предварительным сведениям, днем 20 июня на переезде, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина, локомотив поезда столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" с прицепом.

Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются говорится в сообщении

Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выезжали помощник Стерлитамакского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.