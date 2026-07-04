В Хакасии несовершеннолетний на мотоцикле столкнулся с поездом, начата проверка

В Хакасии ведется проверка по факту столкновения мотоцикла с поездом В Хакасии несовершеннолетний на мотоцикле столкнулся с поездом, начата проверка

Москва4 июл Вести.В Республике Хакасия транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения мотоцикла с подвижным составом. Об этом сообщает Западно-Сибирское отделение ведомства.

По предварительной информации, 4 июля около 06 часов утра (время местное) на железнодорожном переезде в населенном пункте Аскиз Аскизского района грузовой поезд столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний 2008 г.р.

В результате происшествия водитель мотоцикла доставлен с травмами в медицинское учреждение говорится в сообщении

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Проверяется исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.