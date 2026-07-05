Москва5 июлВести.В Пермском крае на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с квадроциклом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Вечером 5 июля 2026 года на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги пассажирский поезд № 350 столкнулся с квадроцикломговорится в сообщении
При столкновении пострадал водитель квадроцикла, он доставлен в больницу.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.