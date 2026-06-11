Оползень остановил электричку около станции Чусовая в Пермском крае СК начал проверку остановки поезда из-за оползня в Пермском крае

Москва11 июн Вести.Сотрудники Следкома проверяют обстоятельства железнодорожного инцидента в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, происшествие случилось днем в четверг, 11 июня, в районе станции Чусовая.

По предварительным данным, днем 11 июня 2026 года электропоезд 7190 совершил вынужденную остановку из-за оползня вблизи станции Чусовая говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

В результате инцидента никто не пострадал, ведутся восстановительные работы, идет устранение последствий оползня.