Москва30 июнВести.В Перми временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке, так как из-за непогоды размыты откос насыпи у вокзала Пермь-1 и затоплены железнодорожные пути. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.
Из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской веткеговорится в сообщении
В данный момент ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует "Пермская пригородная компания".