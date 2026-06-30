В Перми приостановлено движение поездов из-за затопления путей Из-за непогоды в Перми прекращено движение поездов на подтопленных участках

Москва30 июн Вести.В Перми временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке, так как из-за непогоды размыты откос насыпи у вокзала Пермь-1 и затоплены железнодорожные пути. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке говорится в сообщении

В данный момент ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует "Пермская пригородная компания".