Движение поездов закрыто на участке Аргун – Ханкала в Чечне из-за дождей

Москва22 мая Вести.Движение поездов временно приостановлено на участке Аргун – Ханкала в Чечне из-за подмыва железнодорожного моста через реку Аргун в результате сильных дождей, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Отмечается, что участок закрыт с 06.05 мск.

Пассажиры поезда №381 Москва – Грозный, прибывающего к барьерному участку в 07.36, будут доставлены до конечного пункта на автобусах сказано в сообщении

Поезд №382 из Грозного в Москву отправится в 17.24 мск со станции Аргун. Пассажиров также перевезут через закрытый участок на автобусах, добавили в СКЖД.