Остановлено движение поездов между Грозным и Аргуном из-за паводков в Чечне

Москва29 мая Вести.В Чеченской Республике из-за подмыва опоры временно приостановлено движение поездов на перегоне Грозный - Аргун. Об этом сообщило МЧС России на платформе MAX.

Причиной стали неблагоприятные погодные явления, прошедшие в регионе с 25 по 26 мая. Специалисты ОАО "РЖД" проводят необходимые восстановительные работы. Одновременно принимаются все меры для обеспечения стабильной работы объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения.

Кроме того, в результате паводков было подтоплено 43 частных дома на территориях четырех муниципальных округов. К данному часу все дома освобождены от воды, дорожное полотно очищено от грязи и мусора. Ремонтники приводят в порядок размытые участки трасс.

В Веденском районе Чечни сход оползня повредил участок дороги к горному селу Дуц-Хутор. Эвакуированы 29 человек, проживавших вблизи опасного участка. Движение автотранспорта временно перекрыто, сообщил глава района.

Власти держат на контроле вопрос компенсаций и поддержки пострадавших от стихии. На Портал государственных сервисов подано 33,2 тысячи заявлений, из них одобрено 32,6 тысячи.