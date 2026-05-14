В Кузбассе грузовик столкнулся с поездом, два человека пострадали

Москва14 мая Вести.Два человека пострадали при столкновении грузового автомобиля и электропоезда в Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Там уточнили, что госпитализированы водитель автомобиля и один человек из состава бригады электропоезда.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ДТП произошло сегодня около 15 часов по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне станций Бочаты – Артышта-1.

Сообщается, что грузовой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом.

В результате столкновения произошел сход первого вагона электропоезда без опрокидывания, ожидаются задержки в движении поездов говорится в публикации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП и проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.