В Амурской области грузовик выехал на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом

Москва13 апр Вести.В Амурской области на железнодорожном переезде станции Архара почтово-багажный состав Владивосток – Москва столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

12 апреля около 16.30 (время местное) на железнодорожном переезде станции Архара Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Амурской области произошло столкновение почтово-багажного поезда Владивосток - Москва с грузовым автомобилем говорится в публикации прокуратуры

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения произошел сход с рельсов колесной пары электровоза, повреждены передняя часть локомотива, шпалы и светофор. Люди не пострадали.

Сотрудники Биробиджанской транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, как соблюдались правила безопасности движения на железной дороге. В зависимости от результатов будет принято решение о мерах реагирования.