В Хабаровском крае подросток в наушниках попал под грузовой поезд

Подросток попал под грузовой поезд в Хабаровском крае, он в больнице В Хабаровском крае подросток в наушниках попал под грузовой поезд

Москва2 июл Вести.В Хабаровском крае подросток получил травмы, попав под грузовой поезд. Мальчик доставлен в больницу. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 2 июля, в субботу, на станции Хор в районе имени Лазо.

Грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 года рождения… По предварительным данным, мальчик переходил пути по оборудованному переходу перед приближающимся составом, но находился в наушниках и не услышал характерный звук говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка. Подробностей о состоянии ребенка нет.