Москва2 июлВести.В Хабаровском крае подросток получил травмы, попав под грузовой поезд. Мальчик доставлен в больницу. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
ЧП произошло 2 июля, в субботу, на станции Хор в районе имени Лазо.
Грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 года рождения… По предварительным данным, мальчик переходил пути по оборудованному переходу перед приближающимся составом, но находился в наушниках и не услышал характерный звукговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка. Подробностей о состоянии ребенка нет.