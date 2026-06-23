Два пассажирских поезда задержаны в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за схода вагона задержаны два пассажирских поезда Два пассажирских поезда задержаны в Хабаровском крае

Москва23 июн Вести.В Хабаровском крае днем 23 июня произошел сход порожнего вагона грузового поезда, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в MAX.

Инцидент произошел в районе перегона Самболи-Нусхи.

На однопутном участке железной дороги ... при движении грузового поезда произошел сход одной колесной пары порожнего вагона сказано в сообщении

На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд.

Ожидается задержка двух пассажирских поездов сообщением Владивосток - Советская Гавань и Советская Гавань - Владивосток. Предварительное время задержки составит два-три часа.